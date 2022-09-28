АО «ММТП» поддержал День туризма

На площади перед Морским вокзалом Мурманска прошли мероприятия, посвящённые Дню туризма - «MURMANSK.TRAVEL.DAY». В его рамках Туристический информационный центр Мурманской области совместно с комитетом по туризму Мурманской области провели выставку «MURMANSK.TRAVEL MARKET», а представители туриндустрии и экологических организаций рассказали гостям о действующих турах по региону и популярных направлениях.

В рамках праздника при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт» были организованы бесплатные экскурсии по Мурманску «Город мой широкоплечий». Экскурсанты посетили ключевые достопримечательности города и прикоснулись к истории нашего города. Как сообщили организаторы, всего в мероприятиях Дня туризма приняли участие около двух тысяч гостей.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250198%2Fwall-149919532_2761 (Сергей Ещенко, «Мурманский вестник»).