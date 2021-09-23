АО «ММТП» покорил «Олимп» с проектом «Экологическая программа»

АО «Мурманский морской торговый порт» стало победителем восьмого ежегодного конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» в номинации «Лучший проект года». АО «ММТП» заняло первое место в категории «Мегапроекты». Также АО «Мурманский морской торговый порт» получило специальный диплом за проект «Экологическая программа Мурманского морского торгового порта» «за значительный вклад в устойчивое развитие отрасли, решение социальных и экологических задач». Конкурс проводит Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Торжественная церемония прошла в рамках 32-го Всемирного конгресса Международной ассоциации управления проектами (IPMA) в г. Санкт-Петербурге. Награды были вручены делегации, в которую вошли представители АО «ММТП» и АО «НТК».

«Приветствуя участников конгресса, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил важность проведения подобных мероприятий с точки зрения представления лучших практик, обмена опытом и обсуждения всех деталей проектного подхода в управлении, - сказал руководитель Аналитического центра Константин Калинин, обращаясь к участникам церемонии награждения. - Обмен опытом и лучшими практиками – это одна из главных задач конкурса «Проектный Олимп», который уже в восьмой раз проводит Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации при поддержке ключевых организаций, занимающихся вопросами проектного управления».

По мнению руководителя Аналитического центра, многолетнее плодотворное сотрудничество организаций, занимающихся вопросами проектного управления, обеспечило «Проектному Олимпу» и «Лучшему проекту года» фактически роль национального отборочного тура для международного конкурса IPMA Global Awards.

«Уверен, что в следующем году победители «Проектного Олимпа» 2021 года получат признание уже на международном уровне и докажут, что участники из России могут служить примером успешного применения лучших мировых стандартов проектного управления!», — заключил К. Калинин.

Отметим, что высокой оценке был удостоен проект реализации масштабной экологической программы АО «ММТП». Он включил в себя внедрение целого комплекса природоохранных мероприятий, в результате которых в период с 2015 по 2020 гг. в АО «ММТП» были введены в эксплуатацию все наилучшие доступные технологии (НДТ) для универсальных терминалов. В частности, в ММТП внедрены и действуют 14 стационарных и 3 мобильные установки пылеподавления, система орошения дорожного полотна, вакуумные пылесосы, создана уникальная экологическая диспетчерская, проводится озеленение территории порта и города, используются грейферы большего объёма. В марте 2020 года мурманские портовики ввели в эксплуатацию пылеветрозащитные экраны протяженностью более полутора километров. В режиме опытной эксплуатации на территории Мурманского морского торгового порта функционирует экологическая диспетчерская, которая позволяет оперативно реагировать на изменения метеоусловий. Особым достижением является повторное использование очищенного стока собственных локальных очистных сооружениях в системах орошения, что позволяет снизить нагрузку на водный объект и не использовать в технологическом процессе воду питьевого качества. Экологические амбиции и достигнутые результаты сформировали основу для перехода к концепции «порта нулевого выброса», отметил генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

«Высокая награда, которой Мурманский морской торговый порт удостоен в рамках конкурса «Проектный Олимп» - это не только признание успеха того, что было сделано нами за минувшие годы, но и подтверждение верности выбранного нами пути. Эта работа будет продолжена. В последующие годы, в частности, предусматривается введение в эксплуатацию очистных сооружений для хозяйственно-бытового стока, развитие и совершенствование деятельности экологической диспетчерской, при этом акцент будет делаться на повышении точности прогноза и сокращение времени реагирования. Признание высокого результата является также отражением приверженности Компании ценностям устойчивого развития. В этом проявляется забота о людях, ответственность и участие промышленного предприятия в жизни города», - дополнил А. Рыкованов.

Конкурс «Проектный Олимп» – это долгосрочный проект, целями которого являются широкое распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффективности деятельности органов государственной власти, а также государственных корпораций и компаний, оказывающих наиболее значительное влияние на развитие экономики.