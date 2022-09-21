АО «ММТП» помог прогимназии №61 г. Мурманска

В актовом зале прогимназии №61 г. Мурманска идут занятия по хореографии. Юные школьники старательно выполняют задания педагога, осваивают новые элементы и упражнения. Кто знает, может быть, сейчас свои первые шаги здесь делают будущие звезды Мариинского или Большого театров?

Впрочем, главное конечно же, стоит в том, что у всех без исключения детей укрепится здоровье, появятся новые навыки и расширится кругозор. Это стало возможно, в том числе, благодаря помощи АО «Мурманский морской торговый порт». Предприятие выделило средства, на которые был проведён ремонт помещения, заменено напольное покрытие, приведена в порядок сцена.

«Искренняя благодарность руководству и работникам Мурманского морского торгового порта, благодаря которому в этом году мы значительно расширили наши возможности. Ведь актовый зал – это многофункциональное помещение. Здесь занимаются дети в кружках и секциях, проходят встречи с родителями, консультации и заседания управляющего совета прогимназии. Он занят постоянно!» - рассказала директор МБОУ г. Мурманска прогимназия №61 Елена Рахуба.

Также на выделенные АО «ММТП» средства в этом году в прогимназии был сделан подвесной потолок в коридоре третьего этажа, отремонтирован кабинет музыки и часть кабинета «Лего». АО «ММТП» не первый год помогает прогимназии №61 г. Мурманска. Ранее при поддержке портовиков здесь был отремонтирован класс для первоклашек, установлен питьевой фонтанчик, оборудованный согласно новым правилам СанПиН, приобретен ступенькоход для мальчика с ограниченными возможностями здоровья. Также закупались игрушки для воспитанников групп дополнительного образования. Также порт оказал помощь в замене старых окон в классах, спортивных залах, раздевалке и библиотеке. В двух классах и в малом спортивном зале поменяли линолеум, установлены новые светильники.

В школе проходят обучение 507 юных мурманчан. В прогимназии проводятся дополнительные занятия по футболу, шахматам, шашкам, информатике, робототехнике, спортивным танцам и хип-хопу, самбо и дзюдо.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250181%2Fwall-149919532_2752