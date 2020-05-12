АО «ММТП» помогает в уборке городских улиц после зимы всесезонным вакуумным погрузчиком

Мобильные вакуумные погрузчики Мурманского морского торгового порта продолжают работать на улицах Мурманска, чтобы помочь работникам муниципальных служб в уборке территории города после зимнего периода. Эта работа ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией г. Мурманска и АО «Мурманский морской торговый порт».

«Мурманский морской торговый порт ежегодно выводит свою самую мощную технику для очистки городских улиц от накопившегося за зиму песка. Ежегодно мы начинаем эту работу в канун Дня Победы, чтобы город быстрее приобрел весенний облик, и сейчас наша техника продолжает работать на городских улицах», - сказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Мобильный вакуумный погрузчик Centurion LN1012 предназначен для уборки пыли и песка на дорогах и технологических проездах. Машину часто называют «вакуумным пылесосом». Такое название она получила благодаря способности при работе создавать внутри механизма высокоразреженный вакуум. Машина без труда убирает с дорожного полотна не только мелкую пыль, но и увлажненный грунт и даже небольшие камни. Новейший погрузчик был принят в эксплуатацию мурманскими портовиками в рамках масштабной экологической программы предприятия и доказал свою высокую эффективность в процессе регулярной уборки технологических площадок АО «ММТП».

«Отметим, что участие Мурманского морского торгового порта в уборке города от накопившегося песка не ограничивается единичной акцией. Наша техника работает регулярно, и ежегодно в течение трех летних месяцев автомобильные вакуумные погрузчики вывозят с улиц Мурманска более 1 000 кубических метров собранных материалов», - отметил Алексей Рыкованов.

Помощь городу в работе вакуумных погрузчиков портовики оказывают комплексно. Техникой управляют штатные работники АО «ММТП». Заправку топливом, водой и техническое обслуживание автомобилей порт также берет на себя. Как отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, это один из примеров эффективной совместной работы градообразующего предприятия и администрации г. Мурманска.