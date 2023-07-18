АО «ММТП» посетила деловая миссия из Санкт-Петербурга

АО «Мурманский морской торговый порт» посетили представители деловой миссии Санкт-Петербурга. Как рассказала первый заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Елена Асеева, Мурманская область - это уже седьмой арктический регион, который посещают представители северной столицы. В делегацию вошли представители восьми предприятий и организаций СПб.

«Это научные, промышленные, производственные предприятия, производящие передовое оборудование и продукцию с арктическим компетенциями. Она востребована как в арктических, так и в других городах и регионах нашей страны. Наша основная цель – помочь установить связи между предприятиями Санкт-Петербурга и Мурманска, положить начало тому, чтобы коллеги стали полноценными партнерами и сами активно взаимодействовали, заключая взаимовыгодные контракты», - отметила Елена Асеева.

Представители Санкт-Петербурга провели встречи в региональном правительстве, на которых речь шла о возможностях и перспективах реализации проектов в Мурманской области как одном из ключевых регионов в Арктической зоне Российской Федерации. В числе направлений, представленных деловой миссией - инновационные подводные технологии, морские робототехнические комплексы, электронное оборудование и навигационная техника для судов, производство и обслуживание вездеходной техники, технические средства безопасности, внедрение полиуретанов, гидроизоляция и устройство промышленных покрытий.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252472%2Fwall-149919532_3302