АО «ММТП» посетили участники «Заполярного Нанограда»

Сотрудники отдела по оценке и развитию персонала Мурманского морского торгового порта организовали экскурсию по старейшему предприятию города для участников шестой региональной каникулярной школы «Заполярный Наноград». Для ребят знакомство с предприятием играет важную роль, поскольку им необходимо будет решить несколько кейсов от портовиков в рамках проекта.

В ходе экскурсии наноградцы совместно со специалистами порта посетили производственные площадки и оценили масштабы производства. Ребята своими глазами увидели, как осуществляются погрузочно-разгрузочные операции и какая специальная техника при этом используется. Понимание таких производственных процессов позволит юным ученым справиться с заданием портовиков: совсем скоро им предстоит разработать прототипы роботизированного ковшового погрузчика и портального крана.

Особое внимание было уделено инновационным проектам портовиков, которым нет аналогов в стране. Специалисты службы экологической безопасности показали экологическую диспетчерскую АО «ММТП» и пылеветрозащитные экраны.

После посещения производственной зоны ребята отправились в музей АО «ММТП», чтобы подробно ознакомиться с историей градообразующего предприятия и посмотреть уже на существующие модели портовского оборудования.

Наноградцы предложат свои инженерные решения уже в ближайшие выходные. Они представят модели специальной техники конкурсной комиссии, в которую входят специалисты крупнейших предприятий города, в том числе АО «ММТП».

«Заполярный Наноград» - занятия на базе центра дополнительного образования «Лапландия», которые организованы в дни февральских каникул в рамках всероссийской программы «Школьная лига РОСНАНО». Регулярным партнером проекта выступает крупнейшее предприятие областного центра – Мурманский морской торговый порт.