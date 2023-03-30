АО «ММТП» приняло участие в открытии регионального этапа Всероссийского движения по профмастерству

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске состоялось открытие регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В торжественной церемонии приняли участие представители АО «Мурманский морской торговый порт» - предприятия, которое является одним из потенциальных работодателей для участников смотра. Знакомство с ними – один из важных элементов движения.

«Мы регулярно приглашаем школьников и студентов на наше предприятие, знакомим их с подразделениями, людьми, которые трудятся в них. У ребят появляется возможность увидеть, чем живет Мурманский морской торговый порт. Это важно для того, чтобы они сделали осознанный выбор и в будущем влились в коллектив и продолжали его славные традиции», - сказал ведущий инженер учебно-курсового комбината АО «Мурманский морской торговый порт» Андрей Подпиров.

В региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству участвуют студенты среднего профессионального образования и школьники, достигшие возраста 14 лет: всего - 290 конкурсантов, выступающих по 47 компетенциям. Их цель – продемонстрировать свои навыки в выбранных профессиях. Стратегической целью Всероссийского движения по профессиональному мастерству является содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики. Региональным оператором в Мурманской области определен Мурманский индустриальный колледж. Площадками проведения соревнований станут 13 региональных колледжей и Центр образования «Лапландия».

«Чемпионаты профессионального мастерства – важная составляющая системы подготовки кадров для экономики региона. В процессе соревнований будущие специалисты решают реальные производственные задачи, их навыки и профессионализм оценивают работодатели. Участники чемпионата получают уникальный опыт, который станет основой их профессионального пути. Желаю всем конкурсантам в честной борьбе проявить профессиональные знания и навыки, верить в свои силы и стать лучшим в своей компетенции!», – обратилась к участникам регионального чемпионата заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251273%2Fwall-149919532_3070