АО «ММТП» продолжает работу в «арктическом» направлении

В Мурманском морском торговом порту завершена погрузка теплохода «Валерий Васильев», который отправился в арктическом направлении. Судно покинуло причалы АО «ММТП» и направляется по трассе Северного морского пути в порт Сабетта, расположенный на восточном берегу полуострова Ямал.

Это уже второй судозаход «Валерия Васильева» в Мурманский морской торговый порт. На этот раз сотрудники укрупненной комплексной бригады № 7 АО «ММТП» за двое суток погрузили в трюма теплохода более 12 тысяч тонн щебня, произведенного в карьерах Мурманской области. Данный груз предназначен для проведения строительных работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов.

Мурманском морском торговом порту продолжается обработка «арктического» грузопотока. В связи с развитием крупных инвестиционных проектов в Арктике, АО «ММТП» определяет данное направление как одно из приоритетных и значимых.