АО «ММТП» прошло очередной инспекционный контроль на соответствие требованиям международного экологического стандарта

Мурманский морской торговый порт прошёл инспекционный контроль на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 по системе экологического менеджмента (СЭМ). Уже второй год подряд градообразующее предприятие подтверждает право на обладание международным экологическим сертификатом.

На протяжении недели представители Ассоциации по сертификации «Русский регистр» проводили ежегодный плановый аудит подразделений, связанных с областью экологического менеджмента. Оценке подлежали такие направления деятельности АО «ММТП», как погрузка морских судов, техническое обслуживание и ремонт портовой перегрузочной техники, содержание территории и помещений, строительство, реконструкция, ремонт объектов портовой инфраструктуры и другие. Обязательным этапом была проверка соответствия документации системы менеджмента предприятия требованиям системы экологического менеджмента (СЭМ). С момента проведения предыдущего инспекционного аудита системы экологического менеджмента в АО «ММТП» в сентябре 2019 г. экспертами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» отмечены существенные положительные результаты в отношении реализации масштабной экологической программы, разработанной и успешно реализуемой в АО «ММТП».

«Несмотря на все трудности в 2020 года, связанные с конъюнктурой на мировых рынках, эпидемией коронавирусной энфекции, руководство и персонал АО «ММТП» продолжают совершенствовать производственные процессы с точки зрения минимизации воздействия на окружающую среду, основываясь на лучших мировых практиках, а по некоторым направлениям и превосходя их», - отметил Сергей Соловьев, представитель Ассоциация по сертификации «Русский регистр».

Напомним, что в 2018 году АО ММТП впервые получило международный сертификат ISO 14001:2015, подтвердив соответствие своей деятельности международной системе экологического менеджмента. Согласно правилам, в последующие периоды организация должна ежегодно проходить инспекционный контроль. Это позволяет убедиться в том, что компания-держатель сертификата не только соответствует требованиям стандарта, но и находится в процессе постоянных улучшений. Такие проверки были успешно пройдены АО «ММТП» в 2019 и в 2020 годах.

В январе 2020 года по итогам оценки хозяйственной деятельности, проведенной специалистами Международного экологического фонда «Чистые моря», Мурманский морской торговый порт получил Платиновый сертификат соответствия экологическому стандарту «Чистый порт». В свою очередь, Ассоциация морских торговых портов отметила работу АО «ММТП» в сфере экологии. По итогам проводимого ею ежегодного конкурса среди стивидорных компаний страны, ММТП стал победителем в номинации «Лучшее экологическое предприятие» и лауреатом в номинации «Лучшая стивидорная компания».