АО «ММТП» успешно прошло аудит на соответствие требованиям международного экологического стандарта

Мурманский морской торговый порт успешно прошёл ресертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 по системе экологического менеджмента (СЭМ). Его проводили эксперты Ассоциации по сертификации «Русский Регистр». Оценке подлежали такие направления деятельности АО «ММТП», как погрузка морских судов, техническое обслуживание и ремонт портовой перегрузочной техники, содержание территории и помещений, строительство, реконструкция, ремонт объектов портовой инфраструктуры и другие. Обязательным этапом была проверка соответствия документации системы менеджмента предприятия требованиям СЭМ. Полученный документ подтверждает устойчивое развитие предприятия, в том числе в социальной и экологической сферах.

«Важно, что аудиторы проверили и подтвердили работоспособность системы экологического менеджмента на предприятии. При этом они отметили ее развитие и совершенствование», - сказала заместитель технического директора по экологической безопасности АО «ММТП» Людмила Макаренко.

Напомним, АО «ММТП» впервые получило международный сертификат ISO 14001:2015 в 2018 году, подтвердив соответствие своей деятельности международной системе экологического менеджмента. После этого, согласно правилам, в последующие периоды предприятие ежегодно проходило инспекционный контроль, что позволяло убедиться в том, что компания-держатель сертификата не только соответствует требованиям стандарта, но и находится в процессе постоянных улучшений. По итогам ресертификационного аудита АО «ММТП» получило сертификат ISO 14001:2015, вновь подтвердив соответствие своей деятельности международной системе экологического менеджмента.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247786%2Falbum-149919532_00%2Frev