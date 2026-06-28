Мурманская область. Арктика (16+)28.06.26 18:00
АО «МОЭСК» в г. Полярные Зори предупреждает о снижении надеёности электроснабжения
АО «МОЭСК» в г. Полярные Зори сообщает жителям муниципалитета о том, что в связи с проведением ремонтных работ на ЛЭП-110 кВ Л-111, в период с 7.00 29 июня до 20.00 3 июля будет снижена надёжность электроснабжения в н.п. Африканда.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
51DanilA
25.06.26 08:39
А смелости рассказать, почему такая ситуация в стране сложилась, не хватило? Написали бы, что люди стали жить богаче, слишком много частных машин в стране стало, много на пикники ездят и по магазина
Комментарий к новости:Сетевые автозаправки ввели временные ограничения на отпуск топлива
Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Пингвиненок Пороро. Нападение монстров». Полнометражный мультфильм (0+)08:30«Города Югры». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в России в мае выросли на 2,8%, до 2,96 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро подпрыгнул на 1,63 рубля, доллар прибавил почти 1,43 рубля-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)На завершающем заседании Мурманской областной Думы седьмого созыва принят закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»