АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет

Сегодня в торжественной обстановке АО «МЭС» – крупнейшее системообразующее предприятие теплоэнергетической отрасли Мурманской области – отметило своё 15-летие.

Министерство энергетики и ЖКХ на церемонии представила первый замминистра Алена Кузнецова.

Замглавы профильного ведомства вручила награды лучшим работникам, а также пожелала процветания и новых профессиональных свершений.

«За 15 лет «МЭС» собрал воедино разрозненное теплосетевое хозяйство практически по всей Мурманской области. Собрал в единый хорошо работающий механизм 48 котельных и десятки тысяч километров тепловых сетей. Вверенные объекты постоянно обновляются, качество теплоснабжения потребителей повышается с каждым годом. В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за ответственный и кропотливый труд! Пожелать крепкого здоровья и неиссякаемой энергии», – обратилась к коллективу предприятия Алёна Кузнецова.

Основная задача АО «МЭС» – качественное и надёжное обеспечение жителей и предприятий Мурманской области отоплением и горячим водоснабжением. В сферу деятельности входят производство, распределение и сбыт тепловой энергии. Услугами АО «МЭС» ежедневно пользуются жители Ленинского округа Мурманска, а также значительная часть потребителей области, включая предприятия и организации. В общей сложности АО «МЭС» снабжает теплом 32 населённых пункта. Также в составе компании два электросетевых филиала, обеспечивающих электроснабжение в Ковдорском и Печенгском округах.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, сегодня на предприятии трудится более 3,5 тысячи человек.

За прошедший год «МЭС» реализовал крупный проект по реконструкции 13 км сетей теплоснабжения Октябрьского округа Мурманска, в процессе такая же беспрецедентная работа в Североморске. Большое обновление оборудования идёт на котельной Северная.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/