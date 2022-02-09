АО «Мурманэнергосбыт» повышает надёжность теплоснабжения жителей Видяево

За время эксплуатации региональной организацией АО «Мурманэнергосбыт» муниципальной котельной в ЗАТО п. Видяево удалось повысить надёжность теплоснабжения жителей, об этом сообщила пресс-служба компании. Для организации регулярных и бесперебойных поставок топлива в 2017 году на основе концессионного соглашения был запущен процесс передачи АО «МЭС» имущества муниципальной котельной ЗАТО п. Видяево. Также был осуществлён перевод сотрудников в штат акционерного общества.

В процессе эксплуатации источника теплоснабжения «Мурманэнергосбыт» провёл капитальный ремонт одного из паровых котлов. Модернизация позволила повысить надёжность ресурсоснабжения жителей посёлка.

Ранее бойлерная в Видяево получила положительную оценку готовности оборудования и персонала к отопительному сезону 2021-2022 года.

На сегодняшний день котельная в Видяево работает в штатном режиме. Отоплением и горячей водой бесперебойно обеспечиваются жилищный фонд, детский сад, госпиталь и другие социальные объекты гарнизона подводников.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, котельная в Видяево стала 46 по счёту в хозяйстве компании «Мурманэнергосбыт». В настоящий момент поставки мазута в гарнизон подводников осуществляются на регулярной основе, запасы топлива соответствуют нормативным. Котельная ЗАТО п. Видяево включена в состав филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть», которая оказывает услуги теплоснабжения в Полярном, Снежногорске, Оленьей Губе, Ура-Губе, Заозерске, Никеле и Заполярном.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439403/#&gid=1&pid=1