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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.21 12:00

АО «Мурманэнергосбыт» разработает отдельную программу модернизации системы теплоснабжения в Ленинском округе города Мурманска

Модернизацию системы теплоснабжения Мурманской области и подготовку к предстоящему отопительному сезону губернатор Андрей Чибис сегодня обсудил с вице-губернатором Юрием Сердечкиным и исполняющей обязанности генерального директора АО «МЭС» Аллой Истоминой. На встрече была поднята проблема качества горячей воды в Ленинском округе Мурманска, которая многие годы волнует его жителей.

«Исходя из тех данных, которые я имею, несмотря на перепады температур, количество инцидентов сократилось. За это большое спасибо всем коллегам, которые работают на местах, и вам лично. Понимаю, что инфраструктура построена достаточно давно. Главная задача – зафиксировать подходы к дальнейшей модернизации, в том числе с учетом наработанного опыта. Прежде всего, это замена магистрали в Североморске, проект в Заозерске – уход от мазута позволил сэкономить несколько сотен миллионов рублей», – отметил губернатор.

Как рассказала руководитель областного предприятия по итогам рабочей встречи, в ближайшее время будет сформирована программа модернизации и детально проработан вопрос дополнительных источников финансирования. 

«Основная задача, поставленная губернатором, – проведение мероприятий по улучшению качества горячего водоснабжения на севере города. Важно перейти от открытой на закрытую систему ГВС. В ближайшее время будут просчитаны финансовые потребности. Изыщем дополнительные источники и начнем поэтапную реализацию программы в этом году», – прокомментировала Алла Истомина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, система горячего водоснабжения, созданная в советское время, предусматривает поступление воды на котельные, где она нагревается, после чего по трубам подаётся в жилые дома, где используется для отопления и водоснабжения.

Современный подход – открытая система ГВС, когда горячее водоснабжение и отопление разделены. При этом на котельных нагревается только вода для системы отопления, а вода для ГВС – индивидуально в каждом доме, поэтому ее качество значительно лучше.

 

 

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