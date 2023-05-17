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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.23 14:15

АО «Мурманская ТЭЦ» проводит испытания теплосетей на максимальную температуру от Восточной котельной

С 16 по 18 мая АО «Мурманская ТЭЦ» проводит  испытания на максимальную температуру теплосетей, подключенных к Восточной котельной.

В это время вода в тепломагистралях будет нагреваться до 100 градусов и выше. Такой метод диагностики позволяет оценить способность сетей нести нагрузки при максимальной температуре теплоносителя, то есть в самые холодные дни зимы.

«Мы начинаем подготовку к следующему отопительному сезону. В ходе испытаний проверим надёжность тепловых сетей в Восточном микрорайоне Мурманска и выявим слабые места трубопроводов. Это даст возможность заблаговременно провести необходимый ремонт и обеспечить бесперебойное теплоснабжение предстоящей зимой», — отметил исполнительный директор АО «Мурманская ТЭЦ» Владимир Комаров.

В соответствии с правилами на время испытаний у отдельных потребителей, подключенных к Восточной котельной, будет отключена горячая вода и отопление, отмечает murmantec.com.

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