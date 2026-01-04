АО «Мурманский морской рыбный порт» с 12 января 2026 года вводит изменения в тарифную политику

Как объясняет ситуацию руководитель службы по коммерческому управлению и связям АО «ММРП» Дмитрий Тихомиров, делается это в целях повышения качества услуг, их безопасности и общей эффективности обработки судов.

«С указанной даты все работы по погрузке и выгрузке судового снабжения будут оказываться по новому комплексному тарифу «Терминальная обработка судового снабжения». Услуга «Портальный кран» как отдельная позиция при этом из прейскуранта исключается, - поясняет Дмитрий Александрович, - Новая услуга включает полный комплекс услуг для выполнения работ «под ключ»: предоставление необходимой перегрузочной техники (включая портальные краны и автопогрузчики), работу бригады докеров-механизаторов и управление процессом со стороны стивидора. Данный подход позволит нам оптимизировать процессы, ускорить обработку грузов и обеспечить более высокий уровень сервиса и безопасности».

Актуальный прейскурант с детальными условиями будет доступен на сайте АО «ММРП» до вступления изменений в силу.