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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.25 11:00

АО «Мурманский морской рыбный порт» возвращает себе статус одного из важнейших элементов региональной инфраструктуры

От развала к консолидации и стабильности

Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт» является важной составляющей рыбохозяйственного комплекса региона и страны в целом, имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Общество неоднократно преодолевало все возникающие значительные трудности.

Как сообщает mmrp.ru/news, начиная свою историю как стратегически значимый объект промышленности и транспорта, являясь, по сути, градообразующим предприятием и ключевой частью логистической инфраструктуры Северного рыбохозяйственного бассейна с 1926 года, в 2015 году попадает в собственность частным лицам. С этого времени новыми собственниками осуществлялись действия, направленные на вывод активов из стратегического предприятия в личных интересах в ущерб экономики Российской Федерации:

из состава рыбного порта в пользу частных компаний, аффилированных с прежними владельцами, прямо на глазах у мурманчан (Рыбный порт оптимизируется - bloger51 — Блогер51) были выведены ключевые производственные активы (склады, площадки, административно-бытовой комплекс, здание Холодильника №5, буксиры и даже целый грузовой район порта – Нефтебаза с ж/д станцией Новорыбная) и существенная часть доходов;

при этом от вышеописанных компаний на ММРП были оформлены фиктивные многомиллионные займы;

были созданы условия для невозможности использования портом принадлежащего по праву собственности самого крупного в регионе Холодильника №3;

основные управленческие подразделения ликвидированы в составе порта и выведены на аутсорсинг с целью создания искусственных задолженностей.

Эти шаги привели предприятие к критическому состоянию, граничащему с банкротством и последующей ликвидацией. Только своевременно проведённая в 2023 году процедура государственной национализации позволила предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации и создать предпосылки для начала процесса восстановления.

В настоящий момент АО «Мурманский морской рыбный порт» возвращает себе статус одного из важнейших элементов региональной инфраструктуры, способствуя устойчивому функционированию рыбохозяйственного комплекса.

Борьба за возвращение имущества

Осенью 2023 года руководством АО «ММРП» была проведена инвентаризация сделок, совершённых предыдущими владельцами, по результатам которой, было направлено обращение в правоохранительные и судебные органы с целью оценки их законности. В результате проведённых прокуратурой Мурманской области проверок были инициированы соответствующие судебные процессы.

В результате этой работы с августа 2024 года в порт начали возвращаться следующие объекты:

холодильные камеры: на основании определений арбитражного суда Мурманской области от 28.08.2024 (№ А42-1514/2024, № А42-1515/2024) возвращены из навязанной на кабальных условиях аренды холодильные камеры 1–5 Холодильника № 3;

территории и инфраструктура: согласно определению Арбитражного суда Мурманской области от 16.10.2024 (№ А42-1147/2024) восстановлено право собственности на асфальтобетонные, складские и открытые площадки в Южном районе Рыбного порта, ограждения, бетонные площадки, железнодорожные пути на Угольной базе и грузовую эстакаду;

оборудование: решением Арбитражного суда Мурманской области по делу № А42-415/2024 возвращён льдогенератор Zieqra Eismashinen GmbH UBE 10000-2 и холодильная камера для хранения льда;

дело № А42-666/2024: признаны недействительными вывод имущественного комплекса Нефтебазы и ж/д станции Новорыбная из состава порта и принято решение об их возврате;

дело № А42-3607/2024: рассматривается возможность признания недействительными сделок по выводу буксиров «Быстрый» и «Безотказный», а также возмещения ущерба за буксир «Гонец»;

дело № А42-1051/2023, в рамках которого по заявлению прокуратуры возвращены Холодильник №5, административно-бытовой комплекс, склады, а также признаны судом фиктивными займы, оформленные на порт группой аффилированных лиц в составе бывших акционеров.

Необходимо отметить, что по факту незаконных действий по выводу активов в отношении аффилированных лиц предыдущих собственников, один из которых в настоящее время находится в следственном изоляторе (сообщают про арест Даниила Полещука - bloger51 — Блогер51), возбуждены и расследуются уголовные дела.

С учётом изложенного, порт последовательно и целенаправленно продолжает возвращать незаконно выведенные активы и отстаивать интересы рыбопромышленников. На данный момент Холодильник №3 АО «ММРП» сертифицирован для хранения продукции, подлежащей экспорту в страны Таможенного союза, а также в 28 государств, включая США, Японию, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и другие. Планируется получение китайских «экспортных номеров» в мае 2025 года, а европейских — при изменении международной политической обстановки.

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