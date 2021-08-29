АО «Мурманский морской торговый порт» поздравляет с профессиональным праздником всех, кто гордо носит шахтёрскую каску!

Желаем, чтобы ваш тяжёлый труд всегда сполна вознаграждался. Ваша работа трудна и опасна, а пользу от шахтерского труда невозможно переоценить. Берегите себя и, спускаясь глубоко под землю, не забывайте, что вас очень ждут снаружи!

Желаем каждый раз с радостью возвращаться в уютный дом! Быть шахтёром — не простая профессия, и мы сердечно благодарим за работу каждого из вас.