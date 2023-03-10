В Мурманской области взял страт 88-й Праздник Севера и 63-й Праздник Севера учащихся. АО «Национальная транспортная компания» и АО «Мурманский морской торговый порт» выступают партнёрами Полярной Олимпиады.

«Мы традиционно выступаем партнёрами Полярной Олимпиады – знакового события в жизни Мурманска и Мурманской области. Это настоящий праздник для спортсменов и всех любителей спорта. В нем ярко проявляются поддержка спорта и физической культуры, приверженность к здоровому образу жизни, сохранение и развитие традиций нашего края», - сказал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Ежегодно АО «НТК» и АО «ММТП» оказывают помощь в проведении главного спортивного праздника региона. Выделяемые средства идут на проведение самого зрелищного события Полярной Олимпиады - Мурманского лыжного марафона, который в этом году пройдёт по программе Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet» 1-2 апреля. Также при поддержке предприятия состоятся соревнования по парусному спорту. Планируется, что 23 марта в 11.00 на базе яхт-клуба АО «ММТП» пройдёт торжественное открытие II-ого этапа Кубка России по парусному спорту в дисциплинах сноукатинг марафон-лыжи и сноукайтинг марафон-доска в рамках 88-го Праздника Севера. Ожидается, что в них примут участие порядка 50 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ленинградской, Мурманской областей и др.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251200%2Fwall-149919532_3043