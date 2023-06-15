АО «Национальная транспортная компания» и Мурманская область договорились о социально-экономическом сотрудничестве

Генеральный директор АО «НТК» Михаил Кузнецов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на укрепление и развитие транспортно-логистического комплекса страны, а также создание благоприятных условий для социально-экономического развития Мурманской области. Документ был подписан в рамках Петербургского Международного экономического форума на стенде Министерства Российской федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«История Мурманского порта насчитывает более ста лет, и наша общая с администрацией региона задача – чтобы он проработал еще как минимум столько же. Долгосрочная работа невозможна без надежных партнерских отношений между бизнесом и властью. И мы видим и ценим, что регион поддерживает инвесторов, создает благоприятные условия для развития. Мурманский морской торговый порт, в свою очередь, многие годы системно участвует в социально-экономической жизни области. Я уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет продолжаться и дальше. В конце концов, от успешного развития бизнеса выигрывают жители региона, которые остаются здесь жить и связывают свое будущее с этой прекрасной заполярной землей», - отметил Михаил Кузнецов.

«Заключение социально-экономических соглашений с нашими партнерами - важная составляющая взаимодействия бизнеса и власти. С «Национальной транспортной компанией» мы впервые подписываем такое соглашение, в рамках которого предполагается сотрудничество в области проектов развития инфраструктуры Мурманского морского торгового порта, а также комплексных природоохранных и благотворительных мероприятий. В текущем году компания направит порядка 115 млн рублей на повышения качества городской среды, развитие образования, спорта, культуры, а также поддержку местных инициатив в интересах жителей Мурманской области. Среди них: финансирование хоккейного клуба «Мурман», праздника Севера, ремонт образовательных учреждений, архитектурно-художественная подсветка, благоустройство и озеленение дворовых и общественных пространств Мурманска, а также финансовая помощь ветеранским и инвалидным организациям, «Мурманский КЦСОН» и «Мурманский центр социальной помощи семье и детям». Мы всегда приветствуем решения инвесторов участвовать в социальных проектах региона. Наша общая цель – повышение качества жизни людей, проживающих в Мурманской области», - прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

АО «Национальная транспортная компания» стремится оказывать положительное влияние на развитие территорий своего присутствия и повышать качество жизни людей. Уверены достижение значимых и устойчивых результатов возможно только в рамках партнерства широкого круга заинтересованных сторон.

АО «Национальная транспортная компания» в Мурманской области управляет АО «Мурманский морской торговый порт». Согласно документу, подразумевается сотрудничество сразу по нескольким направлениям: спорт, образование, культура, благоустройство и озеленение города Мурманска и социальная поддержка северян.

Обширная программа поддержки включает в себя поддержку хоккейного клуба «Мурман», а также Федерации парусного спорта Мурманской области, помощь в подготовке и организации Праздника Севера и спортивных соревнований на приз Ларисы Кругловой. Совсем скоро начнётся ремонт фасада здания гимназии №8, на базе которой продолжится реализация проекта первого транспортно-логистического класса в Мурманской области. АО «НТК» окажет помощь и в реализации проекта архитектурно-художественной подсветки столицы Кольского Заполярья, так полюбившегося северянам.

Программа также включает в себя благоустройство дворовых территорий, общественных пространств и озеленение города Мурманска. Будет продолжена и социальная работа – помощь ветеранским и инвалидным организациям. Так, запланированы ремонт крыльца и установка пандуса в Мурманском комплексном центре социального обслуживания населения.

Продолжится работа с культурным хабом «Контейнер-холл», поисковым отрядом «Подводник» и Единым волонтёрским центром Мурманской области. В планах также организация семейного праздника «Богатырские игры» и конкурса семья Заполярья.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251859%2Fwall-149919532_3242