В Мурманской области стартует второй сезон проекта «От родника до океана»«К сожалению, статистика не радует»: депутаты облдумы обсудили ситуацию с уличным вандализмом в нашем регионе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.06.23 16:00

АО «Национальная транспортная компания» и Мурманская область договорились о социально-экономическом сотрудничестве

Генеральный директор АО «НТК» Михаил Кузнецов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на укрепление и развитие транспортно-логистического комплекса страны, а также создание благоприятных условий для социально-экономического развития Мурманской области. Документ был подписан в рамках Петербургского Международного экономического форума на стенде Министерства Российской федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«История Мурманского порта насчитывает более ста лет, и наша общая с администрацией региона задача – чтобы он проработал еще как минимум столько же. Долгосрочная работа невозможна без надежных партнерских отношений между бизнесом и властью. И мы видим и ценим, что регион поддерживает инвесторов, создает благоприятные условия для развития. Мурманский морской торговый порт, в свою очередь, многие годы системно участвует в социально-экономической жизни области. Я уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет продолжаться и дальше. В конце концов, от успешного развития бизнеса выигрывают жители региона, которые остаются здесь жить и связывают свое будущее с этой прекрасной заполярной землей», - отметил Михаил Кузнецов.

«Заключение социально-экономических соглашений с нашими партнерами - важная составляющая взаимодействия бизнеса и власти. С «Национальной транспортной компанией» мы впервые подписываем такое соглашение, в рамках которого предполагается сотрудничество в области проектов развития инфраструктуры Мурманского морского торгового порта, а также комплексных природоохранных и благотворительных мероприятий. В текущем году компания направит порядка 115 млн рублей на повышения качества городской среды, развитие образования, спорта, культуры, а также поддержку местных инициатив в интересах жителей Мурманской области. Среди них: финансирование хоккейного клуба «Мурман», праздника Севера, ремонт образовательных учреждений, архитектурно-художественная подсветка, благоустройство и озеленение дворовых и общественных пространств Мурманска, а также финансовая помощь ветеранским и инвалидным организациям, «Мурманский КЦСОН» и «Мурманский центр социальной помощи семье и детям». Мы всегда приветствуем решения инвесторов участвовать в социальных проектах региона. Наша общая цель – повышение качества жизни людей, проживающих в Мурманской области», - прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

АО «Национальная транспортная компания» стремится оказывать положительное влияние на развитие территорий своего присутствия и повышать качество жизни людей. Уверены достижение значимых и устойчивых результатов возможно только в рамках партнерства широкого круга заинтересованных сторон.

АО «Национальная транспортная компания» в Мурманской области управляет АО «Мурманский морской торговый порт». Согласно документу, подразумевается сотрудничество сразу по нескольким направлениям: спорт, образование, культура, благоустройство и озеленение города Мурманска и социальная поддержка северян.

Обширная программа поддержки включает в себя поддержку хоккейного клуба «Мурман», а также Федерации парусного спорта Мурманской области, помощь в подготовке и организации Праздника Севера и спортивных соревнований на приз Ларисы Кругловой. Совсем скоро начнётся ремонт фасада здания гимназии №8, на базе которой продолжится реализация проекта первого транспортно-логистического класса в Мурманской области. АО «НТК» окажет помощь и в реализации проекта архитектурно-художественной подсветки столицы Кольского Заполярья, так полюбившегося северянам.

Программа также включает в себя благоустройство дворовых территорий, общественных пространств и озеленение города Мурманска. Будет продолжена и социальная работа – помощь ветеранским и инвалидным организациям. Так, запланированы ремонт крыльца и установка пандуса в Мурманском комплексном центре социального обслуживания населения.

Продолжится работа с культурным хабом «Контейнер-холл», поисковым отрядом «Подводник» и Единым волонтёрским центром Мурманской области. В планах также организация семейного праздника «Богатырские игры» и конкурса семья Заполярья.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251859%2Fwall-149919532_3242

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Наём самозанятых — долгоиграющий тренд для России. Кого ищет бизнес и почему
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
-Правовая консультация (18+)Жители Мурманской области могут запретить сделки с недвижимостью через «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире20:15«Вологодская крепость Ивана Грозного». Документальный фильм (0+)21:00«Гроздья винограда». Художественный сериал, 19 серия (16+)22:00«Гроздья винограда». Художественный сериал, 20 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне всё чаще считают, что вопросы о зарплате лучше не задавать-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 36 копеек, евро потерял 10 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Пять дней вместо десяти: пенсионерам-северянам хотят быстрее начислять компенсацию за проезд в санаторий
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика