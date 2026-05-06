АО «Портовый Альянс»: на ММТП перевалки энергетического угля снизились на 36,5%, что обусловлено общим падением интереса грузовладельцев к этому направлению

Как сообщает vk.com/portalliance1, в апреле 2026 года совокупный объём погрузки составил 3,67 млн тонн, что на 17,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Результаты месяца подтверждают устойчивость бизнес-модели холдинга в условиях перестройки экспортных маршрутов.

Например, Мурманский балкерный терминал показал +16% к прошлому году – до 313,2 тысячи тонн. Сильные позиции грузовладельца обеспечивают стабильную загрузку.

А вот в апреле 2026 года в Мурманском морском торговом порту за отчётный период объёмы перевалки энергетического угля снизились на 36,5%, что обусловлено общим падением интереса грузовладельцев к этому направлению в последние 3 года. В связи с этим группа продолжает планомерную диверсификацию грузовой базы этого порта.

«Сегодня мы максимально используем возможности всех наших активов, - отмечает Сергей Галкин, директор по эксплуатационной работе портов. - Основной поток угля идёт на Восток, и наша задача в Ванино и Находке – отгружать все чётко и быстро. Тандем наших терминалов позволяет гибко распределять эти объёмы. В Мурманске мы продолжаем адаптироваться к рынку, меняя структуру грузовой базы из-за сокращения угля. Главное – любой тоннаж обрабатывается бережно и в срок».