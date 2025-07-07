АО «Росатом Энергосбыт» подтвердило свою неизменную приверженность стратегическому партнёрству с правительством Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 4 июля провёл рабочую встречу с новым руководителем энергетической сбытовой компании АО «Росатом Энергосбыт» Алексеем Горчаковым по вопросам развития сотрудничества в сфере энергетики. Основной целью диалога стало обсуждение путей обеспечения надёжного и эффективного энергоснабжения северян.

В рабочей встрече также принял участие заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

Глава региона, открывая встречу, поздравил Алексея Горчакова с назначением, пожелав продуктивной работы, профессиональных успехов, а также выразил уверенность, что сложившееся тесное взаимодействие будет продолжено в конструктивном ключе.

«Со своей стороны, правительство Мурманской области всегда готово оказывать компании всестороннюю поддержку. Коллектив мурманского филиала «АтомЭнергоСбыт» профессионально делает свою работу, оказывая качественные услуги жителям региона. Кроме того, берёт на себя ответственность в реализации добровольческих инициатив, участвуя в социальных проектах, в том числе оказывая помощь нашим защитникам – участникам специальной военной операции», – подчеркнул Андрей Чибис.

В настоящее время мурманский филиала поставляет электроэнергию для 10,4 тысячи юридических лиц и 378,6 тысячи жителей Мурманской области, а центры обслуживания клиентов расположены в 19 населённых пунктах региона. Накануне новый центр обслуживания клиентов филиала «АтомЭнергоСбыт» был открыт в Мончегорске.

«АО «Росатом Энергосбыт», как гарантирующий поставщик, видит свою роль не только в поставке электроэнергии, но и в активном партнёрстве с регионом. Наша общая цель – через внедрение современных технологий и повышение эффективности управления обеспечить долгосрочную надёжность энергоснабжения, создать условия для развития бизнеса и улучшить качество жизни жителей Мурманской области», – подчеркнул генеральный директор АО «Росатом Энергосбыт» Алексей Горчаков.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках диалога АО «Росатом Энергосбыт» подтвердило свою неизменную приверженность стратегическому партнёрству с правительством Мурманской области, выразив готовность и в дальнейшем системно оказывать всестороннюю экспертную поддержку в решении ключевых задач по развитию и модернизации энергетического комплекса региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549870/#&gid=1&pid=1