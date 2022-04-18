АО «Североморский молочный завод» переходит на бережливое производство

На прошлой неделе на АО «Североморский молочный завод» стартовала активная фаза реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда».

Решение по участию в национальном проекте было принято в начале текущего года. После заключения соглашения с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области предприятие получило статус участника национального проекта и право пользоваться всем широким спектром мер, которые дает проект.

«Наш ключевой приоритет – повышение производительности труда. Участие в национальном проекте позволит нашему предприятию без дополнительных инвестиций нарастить производительность труда на 5% ежегодно в течение 3 лет по отношению к предыдущему году и снизить себестоимость продукции. Важно отметить, что данная программа не связана с сокращениями, а наоборот, направлена на расширение производства и повышение компетентности каждого сотрудника предприятия», – поделился мнением Игорь Анохин, генеральный директор АО «СМЗ».

Оказывать адресную поддержку, помогать внедрять инструменты бережливого производства будут высококлассные эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК).

«Уверена, что полученные в ходе взаимодействия с командой РЦК опыт, знания и навыки, позволят запустить цепную реакцию изменений во всех подразделениях предприятия, не останавливаясь на выбранном пилотном потоке по фасовке творога. Хочу пожелать команде завода удачи!» – отметила Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, задача экспертов РЦК не просто обнаружить и исправить проблему. Главное – научить сотрудников предприятия повышать эффективность самим. Зачастую, оптимизация, казалось бы, незначительного «узкого» места дает колоссальный экономический эффект. И в этом важна заинтересованность каждого работника, каждого звена производственной цепочки.

«На данный момент более трёх тысяч предприятий нашей страны вступили в национальный проект «Производительность труда», – пояснила Елена Григорьева, руководитель РЦК. – Национальный проект уже полностью себя окупил: предприятия-участники проекта уже показали фактическое достижение уровня производительности значительно выше заявленных 5%».