АО «Ситиматик» реализовало почти 4 тысячи тонн вторсырья с начала деятельности в Мурманской области

С 2019-го по 2024 год сотрудники АО «Ситиматик» в Мурманской области отобрали и реализовали почти 4 тысячи тонн вторичных ресурсов. С начала деятельности региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами активно развивал направление сбыта вторсырья, сегодня среди партнеров компании – десятки предприятий из различных регионов России, где ведётся переработка полезных фракций.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», несмотря на определенные сложности, вызванные сначала пандемией коронавируса, а после – санкционным давлением на страну, за последние несколько лет АО «Ситиматик» удалось достичь уровня сбыта вторичных ресурсов в 70–80 тонн ежемесячно. По сути, речь об отходах, которые еще в недавнем прошлом попадали на свалки, а сегодня, в соответствии с принципами экологии, отправляются на переработку.

В рамках концессионного соглашения, заключенного между АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном комплексе организована 100% обработка (сортировка) всех поступающих ТКО с извлечением вторичных ресурсов. Сортировка существенно снижает нагрузку на карту захоронения отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области. В структуре вторичных ресурсов, отбираемых в «Экотехнопарке», лидируют ПЭТ отходы и макулатура. В целом на производственных площадках из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторсырья.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».