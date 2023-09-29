АО «Ситиматик» стал партнёром экологической акции

На берегах Кольского залива расположены более десятка небольших населённых пунктов, три крупных порта и самый большой город за Полярным кругом – Мурманск. Обилие пластиковых отходов, некоторая часть которых попадает непосредственно в залив, может стать серьёзной экологической проблемой в самом ближайшем будущем, считают специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Именно поэтому ежегодно на «Арктические пляжи» Кольского залива выходят волонтёры, чтобы собрать выброшенный на берег мусор и отправить его на переработку, а также безопасную утилизацию. Партнёром таких акций неизменно выступает и Мурманский филиал АО «Ситиматик» - региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в сентябре объектом пристального внимания экоактивистов стал участок залива в районе губы Грязная. Называется она, кстати, так не из-за мусора, а потому что здесь скапливается так называемая «чёрная морская грязь» или иначе «сероводородный ил». К сожалению, и мусора, особенно пластикового, здесь в последнее время предостаточно. Именно его и собирали экоактивисты. За несколько дней было собрано 60 объёмных двухсотсорокалитровых мешков. Данный мусор организованно собрали и на лодках перевезли к месту погрузки в спецмашину.

Мурманский филиал АО «Ситиматик» обеспечил доставку груза к месту «чистовой» сортировки. Извлеченные из общей массы мусора полезные фракции в дальнейшем будут направлены на специализированные перерабатывающие предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».