АО «Ситиматик» усиливает экологическую безопасность «Экотехнопарка» в Мурманской области с помощью современного оборудования

После сложного ремонта к работе на картах полигона «Экотехнопарка» Мурманской области приступил тяжёлый компактор. Модель BC 772 RB-2 - это по-настоящему мощная машина, которая способна выполнять самые сложные задачи по уплотнению бытового, промышленного и строительного мусора с высоким уровнем производительности.

Её ширина почти 4 метра, а вес тридцать шесть с половиной тонн. Стальные колеса диаметром свыше полутора метров снабжены массивными шипами. Для повышения уровня производительности и улучшения качества выполняемых операций в передней части установлен коробчатый отвал.

Компакторы такого типа являются важнейшим звеном производственной цепочки современного «Экотехнопарка».

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в соответствии со схемой работы комплекса весь поступающий на обработку мусор, сначала попадает в сортировочный цех, где в дальнейшем извлекаются полезные фракции: различные виды пластика, металл, стекло и картон.

Всё, что на нынешнем технологическом уровне невозможно переработать отправляется на захоронение на так называемые «карты».

Карты – это сложные инженерно-технические сооружения, основание и борта которых изолированы от окружающей среды при помощи геомембраны и прочной полимерной пленки. В конструкции предусмотрена и система отвода «фильтрата».

Попадая на карту, прошедший сортировку мусор уплотняется и укладывается послойно с инертным грунтом. От степени уплотнения зависят ёмкость и, следовательно, сроки службы карты. Именно эту работу и выполняет компактор. Кроме того, выдавливая из мусора воздух, машина существенно снижает риск самопроизвольного возгорания отходов.

Всего проектом «Экотехнопарка» предусмотрено 7 карт общей площадью 32,53 гектара. Две карты уже заполнены, ещё две в настоящее время эксплуатируются.

При существующих темпах мусорообразования в регионе семи карт достаточно, чтобы обеспечить безопасное функционирование системы обращения с ТКО на ближайшие 40 лет.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».