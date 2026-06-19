АО «Ситиматик» запускает программу реформирования системы приёма вторсырья в Мурманске

С 1 июля 2026 года работа пункта «Вторматик» будет временно приостановлена для реорганизации, после чего проект продолжит деятельность в обновленном формате. Решение связано с переходом на современную модель сбора через партнёрскую сеть и расширением доступных для жителей локаций.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», за три года экопункт принял вторсырье от более чем 10 тысяч человек. На переработку за это время направлено свыше 62 тонн ресурсов по 7 видам вторсырья.

При этом в Мурманской области отсутствуют предприятия по переработке вторичных ресурсов на промышленной основе. Полезные фракции после сепарации, прессования и упаковки направляются в другие регионы на расстояние не менее 1500 километров. Логистика на дальние расстояния требует значительных организационных и финансовых затрат. Именно поэтому сегодня так важно выстраивать эффективные партнёрские цепочки и оптимизировать систему сбора, чтобы сделать раздельный сбор экономически устойчивым и доступным для каждого жителя.

В настоящее время Мурманский филиал АО «Ситиматик» ведёт поиск решений по созданию новых механизмов приёма вторсырья в областном центре. Прорабатываются несколько вариантов: партнёрская сеть стационарных пунктов, мобильные пункты сбора, а также иные формы взаимодействия с жителями. Каждый из вариантов будет тщательно просчитан экономически, чтобы предложенная модель стала устойчивой и долгосрочной.

Даже в период реорганизации возможность сортировать отходы сохраняется. В Мурманске продолжают работать сетки для раздельного сбора пластика, установленные во дворах жилых домов. Туда можно складывать пластиковые бутылки, канистры, флаконы — все, что принималось в пункте ранее.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».