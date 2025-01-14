АО «Т-Банк» оштрафован на 300 тысяч рублей за рассылку смс-рекламы

Антимонопольный орган установил в действиях банка нарушение Закона о рекламе.

Ранее в мурманское УФАС поступило заявление на рекламу банка с информацией о кредитной карте «Платинум». В ходе рассмотрения дела комиссия Мурманского УФАС установила, что реклама была направлена без согласия абонента.

Антимонопольный орган признал рекламу АО «Т-Банк» ненадлежащей.

Ответственность за распространение рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента несёт рекламораспространитель. АО «Т-Банк» привлечено в административной ответственности за совершение правонарушения по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ. На общество наложен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Как отмечает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, с 6.04.2024 внесены изменения в федеральный закон №78-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», где предусмотрены более высокие штрафы за данные нарушения и составляют: для граждан – от 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 1 млн рублей.