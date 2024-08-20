АО «Т-Банк» осуществило незаконную рекламную рассылку

В действиях АО «Т-Банк» установлено нарушение части 1 статьи 18 Закона о рекламе

Мурманское УФАС России рассмотрело очередное заявление гражданина о поступлении на принадлежащий ему телефонный номер рекламного сообщения без его согласия. Заявитель получил от АО «Т-Банк» следующее рекламное сообщение: «60 секунд и кредитка «Тинькофф Платинум» с лимитом до 1 млн р. - ваша. Карта уже предодобрена».

При этом, согласие на получение рекламы было отозвано заявителем в установленном порядке. Факт отзыва согласия банк подтвердил и не оспаривал.

Однако, после того как заявитель отозвал согласие на получение рекламы, ему вновь поступило сообщение от банка с рекламой их продукции.

В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе согласие на получение рекламы является обязательным.

В ходе рассмотрения заявления банк пояснил, что сообщение заявителю было направлено по технической ошибке.

Управление признало в действиях банка нарушение Закона о рекламе и выдало предписание. АО «Т-Банк» грозит административный штраф.