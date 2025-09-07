«Прямая линия»: северяне могут инициировать благоустройство территорий и установку детских площадок на средства регионального бюджетаВ Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампаний
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.09.25 14:00

Апатитчане отмечены благодарностью Президента России Владимира Путина за вклад в реализацию общественно значимых проектов

Апатитчане отмечены благодарностью Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за вклад в реализацию общественно значимых проектов. Тренеры, педагоги, инструкторы и работники ключевого социального проекта компании «ФосАгро» – «Детям России – образование, здоровье и духовность» («ДРОЗД») получили награды из рук министра спорта Мурманской области Светланы Наумовой и Чемпиона Мира по плаванию Павла Самусенко:

- Наталья Миртова, директор Автономной некоммерческой организации содействия развитию и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины»

- Сергей Губкин, заместитель директора Автономной некоммерческой организации содействия развитию и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины»

- Екатерина Посполита, заместитель директора по организационной работе Автономной некоммерческой организации содействия развитию и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины»

- Елена Валиева, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины» отделение эстетическая гимнастика

- Ирина Усачева, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины» отделение ОФП/учитель физической культуры МБОУ СОШ №3 города Апатиты

- Валерий Попов, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины» отделение футбол/тренер-преподаватель СШ «Юность» города Апатиты

- Александр Вахмистров, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины» отделение баскетбол/тренер-преподаватель СШ «Юность» города Апатиты

- Иван Колтаков, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины» отделение баскетбол/тренер-преподаватель СШ «Юность» города Апатиты

- Валерий Васильев, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины» отделение хоккей/тренер-преподаватель СШ «Юность» города Апатиты

- Виталий Модельян, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины», отделение хоккей

- Роман Посполита, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины», отделение бокса

Как отмечает пресс-служба администрации города Апатиты, программе «ДРОЗД» более 20 лет. Она сочетает в себе традиционный курс школьного обучения со спортивными, оздоровительными и духовно-патриотическими программами. В основу педагогического процесса положены лучшие советские методики организации детско-юношеского спорта и уникальный богатый опыт Центра образования «Самбо-70». Сегодня под эгидой «ДРОЗДа» в городах присутствия компании «ФосАгро» действует 84 спортивные секции, классы дополнительного образования и творческие студии по 31 виду спорта, в которых занимаются более 8,5 тысячи детей и подростков. За 20 лет существования «ДРОЗДа» его школу прошли более 100 тысяч ребят.

 

 

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/530795/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире20:15Григорий Лепс – Большой юбилейный концерт к 60-летию (БСА «Лужники», 2022) (16+)22:20«Девушка на миллион». Художественный фильм (16+)23:40«Роковая ошибка». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в магазинах продолжается-PRO Валюту (16+)Банк России сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода, до 9 марта 2026 года-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 и 8 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»