Апатитчане отмечены благодарностью Президента России Владимира Путина за вклад в реализацию общественно значимых проектов

Апатитчане отмечены благодарностью Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за вклад в реализацию общественно значимых проектов. Тренеры, педагоги, инструкторы и работники ключевого социального проекта компании «ФосАгро» – «Детям России – образование, здоровье и духовность» («ДРОЗД») получили награды из рук министра спорта Мурманской области Светланы Наумовой и Чемпиона Мира по плаванию Павла Самусенко:

- Наталья Миртова, директор Автономной некоммерческой организации содействия развитию и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины»

- Сергей Губкин, заместитель директора Автономной некоммерческой организации содействия развитию и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины»

- Екатерина Посполита, заместитель директора по организационной работе Автономной некоммерческой организации содействия развитию и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины»

- Елена Валиева, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины» отделение эстетическая гимнастика

- Ирина Усачева, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины» отделение ОФП/учитель физической культуры МБОУ СОШ №3 города Апатиты

- Валерий Попов, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины» отделение футбол/тренер-преподаватель СШ «Юность» города Апатиты

- Александр Вахмистров, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины» отделение баскетбол/тренер-преподаватель СШ «Юность» города Апатиты

- Иван Колтаков, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины» отделение баскетбол/тренер-преподаватель СШ «Юность» города Апатиты

- Валерий Васильев, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины» отделение хоккей/тренер-преподаватель СШ «Юность» города Апатиты

- Виталий Модельян, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины», отделение хоккей

- Роман Посполита, инструктор по спорту «ДРОЗД-Хибины», отделение бокса

Как отмечает пресс-служба администрации города Апатиты, программе «ДРОЗД» более 20 лет. Она сочетает в себе традиционный курс школьного обучения со спортивными, оздоровительными и духовно-патриотическими программами. В основу педагогического процесса положены лучшие советские методики организации детско-юношеского спорта и уникальный богатый опыт Центра образования «Самбо-70». Сегодня под эгидой «ДРОЗДа» в городах присутствия компании «ФосАгро» действует 84 спортивные секции, классы дополнительного образования и творческие студии по 31 виду спорта, в которых занимаются более 8,5 тысячи детей и подростков. За 20 лет существования «ДРОЗДа» его школу прошли более 100 тысяч ребят.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/530795/#&gid=1&pid=2