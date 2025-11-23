Апатитчанин Семён Нестеренко успешно представил свой проект на всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту в Новороссийске

Юный конструктор продемонстрировал модель атомного ледокола «Арктика», которая удостоилась специального приза за лучшую модель учебного и научно‑исследовательского судна.

Этот результат наглядно показывает высокий уровень технического творчества и мастерства, которым обладают юные апатитчане.

С 30 октября по 5 ноября в Государственном морском университете имени Ф.Ф. Ушакова прошли Чемпионат России по стендовому судомодельному спорту (класс «С») и Международный Кубок Цемесской бухты‑2025 (класс «С»).

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, в этих престижных состязаниях Семён Нестеренко вместе со своим наставником - педагогом Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана Юлией Морозовой завоевал три награды: серебряная медаль на Чемпионате России; серебряная медаль на Международном Кубке Цемесской бухты‑2025 и спецприз «Академия‑2025» за лучшую модель учебного и научно‑исследовательского судна.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/533948/#&gid=1&pid=1