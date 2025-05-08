Апатитчанка Юлия Яковлева стала финалисткой кадровой программы «Капитаны культуры»

Начальник отдела по культуре и делам молодёжи администрации города Апатиты Юлия Яковлева приняла участие в программе «Капитаны культуры». На площадке Академии «Меганом» более 130 управленцев из 42 регионов страны встретились для повышения компетенций, обмена опытом и создания полезных проектов.

Как сообщает vk.com/murmanculture, здесь руководители музеев, филармоний, домов культуры, библиотек, детских школ искусств, театров, молодежных центров, киношкол, телерадиокомпаний и региональных министерств культуры в командном режиме и индивидуально создавали проекты по личностному и организационному развитию. Разработка Юлии попала в тройку лучших в своей группе из 21 проекта.

«Учёба оказалась очень интересной и одновременно сложной, было много практики. Большое внимание уделено работе в команде, распределению ролей, роли руководителя, постановке целей, развитию компетенций, работе с искусственным интеллектом, презентации своих идей», — рассказала северянка.

Теперь у участников кадровой программы впереди практическая реализация полученных знаний и собственных проектов.

«Капитаны культуры» — комплексная программа развития руководителей среднего звена учреждений культуры, искусства, креативных индустрий. Цель проекта — создание эффективного кадрового резерва сферы культуры в стране. Программа реализуется по проекту «Таврида.АРТ» при поддержке Минкультуры РФ.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282907%2Fwall-139605315_29940