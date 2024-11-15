Мурманская область. Арктика (16+)15.11.24 12:30
Апатитчанка завоевала титул «Мисс Душа Заполярья» областного конкурса красоты и вдохновения
Апатитчанка Алла Иванова завоевала титул «Мисс Душа Заполярья» областного конкурса красоты и вдохновения среди женщин элегантного возраста.
На муниципальном этапе конкурса в Апатитах она поразила зрителей своей невероятной энергией, пластикой и харизмой.
Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/516182/#&gid=1&pid=1
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