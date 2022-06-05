Апатитская команда «Лидер» представит Мурманскую область на Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области на территории парка «Патриот» Северного флота проходил региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Эта игра продолжает традиции легендарной «Зарницы» и проводится в России более 20 лет.

Современная военно-спортивная игра «Победа» – это комплекс просветительско-соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.

Организаторами регионального этапа стали командование Северного флота, Министерство образования и науки Мурманской области, региональные отделения молодёжного движения «Юнармия», ДОСААФ и «Российский союз ветеранов Афганистана».

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратились министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, заместитель начальника военно-политического управления Северного флота капитан 1 ранга Андрей Сизов, начальник штаба регионального отделения «Юнармии» и главный судья соревнований Алмаз Биктимеров. Они пожелали ребятам удачи и побед не только в игре, но и в жизни, чтобы чувствоваться себя патриотами и достойными защитниками Отечества.

В состязании приняли участие 9 команд из 7 муниципалитетов: «Лидер» и «Вымпел» из города Апатиты, «Граница» и «Будущие воины» из Ковдора, «Экипаж погодинцев» из города воинской славы Полярного, «Отряд 99» из Мончегорска, «Авангард» из Оленегорск, «Кречет 51» из Кировска и «Нахимовцы» из города-героя Мурманска.

В течение дня команды на 4 площадках соревновались в строевой подготовке, военно-прикладных видах и историческом конкурсе. Ребята и девочки прошли этапы игры под названиями: «Огневой рубеж», «Военизированная эстафета», «Ратные страницы истории Отечества» и смотр-конкурс строевой выучки «Статен в строю, силен в бою».

В результате упорной борьбы первое место в региональном этапе игры «Победа» завоевала апатитская команда «Лидер». Она представит Мурманскую область на Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа», который пройдёт с 1 по 10 июля в Подмосковье, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424275@egNews