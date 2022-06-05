Мусора меньше не становится - в Териберке прошёл большой туристический субботникХОРОШИЕ НОВОСТИ: Есть чему удивиться - самый длинный в мире стеклянный мост построили во Вьетнаме, а конкурс на самый большой живот провели в Никарагуа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.06.22 10:00

Апатитская команда «Лидер» представит Мурманскую область на Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области на территории парка «Патриот» Северного флота проходил региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Эта игра продолжает традиции легендарной «Зарницы» и проводится в России более 20 лет.

Современная военно-спортивная игра «Победа» – это комплекс просветительско-соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.

Организаторами регионального этапа стали командование Северного флота, Министерство образования и науки Мурманской области, региональные отделения молодёжного движения «Юнармия», ДОСААФ и «Российский союз ветеранов Афганистана».

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратились министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, заместитель начальника военно-политического управления Северного флота капитан 1 ранга Андрей Сизов, начальник штаба регионального отделения «Юнармии» и главный судья соревнований Алмаз Биктимеров. Они пожелали ребятам удачи и побед не только в игре, но и в жизни, чтобы чувствоваться себя патриотами и достойными защитниками Отечества.

В состязании приняли участие 9 команд из 7 муниципалитетов: «Лидер» и «Вымпел»  из города Апатиты, «Граница» и «Будущие воины» из Ковдора, «Экипаж погодинцев» из города воинской славы Полярного, «Отряд 99» из  Мончегорска, «Авангард» из Оленегорск, «Кречет 51»  из Кировска и «Нахимовцы» из города-героя Мурманска.

В течение дня команды на 4 площадках соревновались в строевой подготовке, военно-прикладных видах и историческом конкурсе. Ребята и девочки прошли этапы игры под названиями: «Огневой рубеж», «Военизированная эстафета», «Ратные страницы истории Отечества» и смотр-конкурс строевой выучки «Статен в строю, силен в бою».

В результате упорной борьбы первое место в региональном этапе игры «Победа» завоевала апатитская команда «Лидер». Она представит Мурманскую область на Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа», который пройдёт с 1 по 10 июля в Подмосковье, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424275@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Комиссар Мальтезе». Художественный сериал, 8 серия (16+)20:40«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк - цены на говядину пошли вверх, а на яблоки вниз-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 1,01 рубля, доллар укрепляется на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Мурманской области обсудил с руководством ОДУ Северо-Запада и новым директором Кольского РДУ перспективы развития энергетики региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 и 6 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект закона Мурманской области об исполнении областного бюджета за 2021 год внесён в региональный парламент
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика