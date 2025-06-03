Апатитская школа №10 получит миллион рублей на реализацию проекта «Ярмарка ремёсел – ярмарка добра»

Школа №10 получит миллион рублей на реализацию проекта «Ярмарка ремёсел – ярмарка добра»: он стал победителем конкурса инициатив родительских сообществ российского общества «Знание».

Как сообщает администрация муниципалитета, проектная команда состоит из представителей школьного родительского комитета, имеющих большой опыт работы с детьми, навыки творческой работы или обладающих лидерскими качествами. Её руководитель, Анна Жарова, преподаёт в Апатитском филиале Мурманского арктического университета, ведёт городские творческие мастер-классы, имеет опыт организации масштабных мероприятий, умеет найти и привлечь специалистов из разных областей, организовать работу взрослых и детей.

Цель проекта – обеспечить оптимальные условия для развития личностных качеств обучающихся, условий их самоопределения и самореализации через организацию совместной с родителями деятельности на благо общества.

Реализация проекта предусматривает проведение ряда мероприятий и благотворительной ярмарки – ребята под руководством родителей познакомятся с народными ремёслами, праздничными традициями, приобретут навыки работы с деревом, тестом, познакомятся с театром, научатся вязать и вышивать. После каждого мастер-класса школьный медиацентр под руководством опытного фотографа (и по совместительству папы одной из учениц школы) снимет обучающий видеоролик для социальных сетей. Продукты мастер-классов (поделки, выпечка, творческие номера) будут использованы на итоговом событии проекта – благотворительной ярмарке.

«Мы уже несколько раз организовывали благотворительные ярмарки, и, несмотря на положительный результат, столкнулись с целым рядом проблем. Так, подготовка товаров на ярмарочную продажу часто становится делом родителей, так как детям не хватает опыта и знаний, а имеющееся в школе оборудование является преимущественно учебным и мало подходит для выставок. Теперь у нас появятся удобные стеллажи, современные выставочные витрины и сценические костюмы для театрального представления, а каждой ярмарке будет предшествовать полноценное обучающее практическое занятие», — отмечает директор школы Юлия Жильцова.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/526300/#&gid=1&pid=2