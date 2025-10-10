Апатитская школа №10 приглашает на «Ярмарку добра»

В Апатитах школа №10 приглашает на «Ярмарку добра», которая состоится 11 октября, в 12.00.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, с этого года ярмарка стала частью большого проекта, на реализацию которого школа выиграла один миллион рублей в конкурсе инициатив родительских сообществ российского общества «Знание».

Гостей ждут зоны активности и интересные занятия, также на ярмарке можно будет приобрести вкусную выпечку, цветы, декоративные и практичные вещи, сделанные руками педагогов, детей и их родителей — теперь сразу из двух корпусов школы.

В 13.30 в актовом зале состоится показ спектакля школьного театра «Гуси-лебеди».

«Обещаем веселье, конкурсы и хорошее настроение! Ждём всех без исключения! Приходите всей семьёй!», — приглашают организаторы ярмарки.

