Апатитская школа №10 признана лучшей на Северо-Западе по информированию о горячем питании детей

Школа №10 города Апатиты названа лучшей на Северо-Западе России по информированию о горячем питании детей. Это прозвучало на еженедельном совещании, которое по видеосвязи провёл первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Как сообщила глава общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» Валентина Иванова, общественники провели выборочную проверку сайтов школ в субъектах Северо-Западного федерального округа.

«Питание детей должно быть открытым, прозрачным. Каждый родитель должен знать, чем кормят его ребёнка», - заявила глава «Всероссийского педагогического собрания».

По словам Валентины Ивановой, информацию о горячем питании на сайте апатитской школы №10 можно назвать образцовой. Эта школа признана лучшей по информированию о питании детей. На сайте помимо актуального меню содержится информация о примерном десятидневном меню для разных возрастных категорий, памятка о здоровом питании, ражим работы столовой, результаты опроса родителей, образцы заявлений о выплатах денежной компенсации взамен питания, если дети обучаются дистанционно и еще много полезных сведений.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по результатам выборочной проверки сайтов школ Мурманской области выяснилось, что меню вывешивают все. Существенных замечаний к сайтам образовательных организаций нашего региона у проверяющих «Всероссийского педагогического собрания» не было.