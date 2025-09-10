Апатитские барышни оказались настолько суровыми, что занялись похищением людей и вымогательством
Прокуратура г. Апатиты направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в похищении и хищении имущества
Прокуратура города Апатиты утвердила обвинительное заключение в отношении двух девушек, обвиняемых в совершении похищения человека и вымогательства (ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 163 УК РФ). Кроме того, одна их них также обвиняется в совершении грабежа (ч. 2 ст. 161 УК РФ).
Как сообщает epp.genproc.gov.ru, согласно изученным в прокуратуре города материалам уголовного дела установлено, что в январе 2025 года две жительницы города Апатиты под надуманным предлогом встретились с потерпевшей 2005 года рождения с целью её незаконного похищения, причинения ей телесных повреждений и вымогательства денежных средств.
В ходе состоявшейся встречи обвиняемые насильно удерживая потерпевшую, посадили её против воли в автомобиль, где причинили ей телесные повреждения. В дальнейшем на машине вывезли её в один из гаражных кооперативов города Апатиты, где вымогали денежных средства.
Отпустили потерпевшую только после написания долговой расписки.
Также, у потерпевшей был похищен мобильный телефон, стоимостью 10 тысяч рублей.
Вину в содеянном обвиняемые признали полностью, возместили потерпевшей причиненный материальный ущерб.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокуратурой города в Апатитский городской суд, для рассмотрения по существу.