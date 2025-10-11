Апатитские волейболистки стали победителями первенства Мурманской области

В Мурмашах состоялось первенство Мурманской области по волейболу среди девушек до 16 лет. За победу в турнире боролись семь команд из Мурманска, Кольского округа, ЗАТО г. Североморск, Апатитов, Кандалакши и ЗАТО Александровск.

На первом этапе соревнований команды разделили на две группы, из которых по два коллектива выходили в полуфиналы. В четвёрку лучших вошли команды из Апатитов, Кольского округа, а также две сборные, представляющие мурманскую спортивную школу №6.

В финале встретились команда Апатитов и СШ-6 из Мурманска под руководством Любови Гордеевой. В напряжённом матче победу одержали апатитские волейболистки. Третье место заняла команда Кольского округа.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554988/#&gid=1&pid=4