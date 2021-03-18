Апатитский КЦСОН стал серебряным призёром Всероссийского конкурса плакатов и эссе о социальной работе

16 марта социальные работники всего мира отметили Всемирный день социальной работы. В этом году он прошёл под лозунгом «Укрепление социальной солидарности и глобальных взаимосвязей» и посвящен теме «Я есть, потому что есть мы».

В феврале 2021 года Союз социальных работников и социальных педагогов объявил конкурс плакатов и эссе, посвященный этому событию. В конкурсе приняло участие более 800 плакатов и 400 эссе из разных регионов Российской Федерации.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, плакат Апатитского комплексного центра социального обслуживания населения занял почетное II место, уступив лишь творческой работе Няганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).