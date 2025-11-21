Апатитский политехнический колледж обновил актовый зал в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!»

По губернаторскому плану «На Севере – Жить!» в Мурманской области продолжается модернизация образовательной инфраструктуры, включая создание комфортных и современных пространств для студентов колледжей.

В Апатитском политехническом колледже завершён капитальный ремонт и оснащение актового зала. Работы выполнены в рамках соглашения между Правительством Мурманской области и компанией «ФосАгро». Обновленный зал стал многофункциональной площадкой для проведения образовательных мероприятий, конференций, творческих проектов и встреч студенческого сообщества.

Ранее при поддержке индустриального партнёра на базе колледжа были созданы современные учебные мастерские и лаборатории.

В 2025 году Апатитский политехнический колледж совместно с Кировским филиалом АО «Апатит» и АО «СЗФК» вошёл в федеральный проект «Профессионалитет». На базе учреждения в 2026 году будет создан образовательный кластер «Хибинский». Проект предусматривает открытие 12 современных лабораторий по механической обработке металла, электротехнике, техническому обслуживанию и ремонту тяжёлой техники, охране труда и другим востребованным направлениям.

Общий объём финансирования проекта составит более 185 млн рублей. За три года реализации программы планируется подготовить свыше 600 специалистов. Более 85% выпускников будут гарантированно трудоустроены на предприятия региона.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, кроме того, три здания колледжа включены в президентскую программу капитального ремонта на 2025 год. В 2026 году здесь будет проведён ремонт кровли и внутренних инженерных систем, что позволит обеспечить безопасные и комфортные условия для обучения и работы.

