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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.20 16:30

Апатитско-Кировской больнице подарили автомобили скорой помощи с ИВЛ

Компания «ФосАгро» приобрела для Апатитско-Кировской центральной городской больницы два автомобиля скорой помощи, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких. Теперь больница располагает 13 автомобилями скорой помощи, оборудованными ИВЛ. Аппараты обладают режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких, укомплектованы системами для ингаляции кислорода, наборами дыхательных контуров и предназначены для оказания помощи взрослым и детям от 1 года.

В период распространения коронавирусной инфекции компания усилила помощь медицинским учреждениям городов присутствия. Закупаются необходимые для профилактики и борьбы с коронавирусом средства защиты и оборудование. В первую очередь, речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторах, фильтрующих масках, защитных очках и костюмах инфекционной защиты, средствах дезинфекции.

В Апатитско-Кировскую ЦГБ уже поставлены 18 кислородных концентраторов, 10 компрессорных небулайзеров, более 10 тысяч трубок, фильтров, зондов и катетеров различного профиля, 100 воздуховодов. Приобретаются аппараты ИВЛ для инвазивной и неинвазивной терапии и прочее оборудование для поддержания систем жизнеобеспечения пациентов. В больницу также переданы 500 фильтрующих полумасок и более тысячи одноразовых костюмов инфекционной защиты, 42 костюма-комбинезона, 580 защитных очков и 148 костюмов химической защиты «Тайкем». Крупные партии масок и перчаток, одноразовых шприцев, пробирок для крови и биоматериалов, бахил дезинфицирующих средств уже поступили в больницу. Дополнительно закуплены 150 медицинских кроватей и медицинские штативы. В больнице регулярно пополняются запасы средств индивидуальной защиты. Одновременно с машинами скорой помощи в больницу поступили 500 тысяч защитных масок. Это часть большой партии масок, которую компания закупила в Китае и направляет на свои предприятия и в города присутствия.

В регионы присутствия доставлено 1600 экспресс-тестов и реактивов для проведения тестирования на коронавирус жителей городов присутствия и своих работников.

«Помощь, нацеленная на повышение защищенности жителей городов присутствия, – прямое продолжение корпоративной стратегии противодействия распространению COVID-19, - сообщил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг. – В Череповец, Кировск, Апатиты, Волхов и Балаково компания передала 20 тысяч санитарных наборов противовирусной защиты, рассчитанных на членов семей наших работников, – примерно 80 тысяч жителей городов нашего присутствия. Каждый набор содержит медицинские маски, резиновые перчатки, антисептики для рук и для поверхностей, бумажные и антисептические салфетки. На всех предприятиях «ФосАгро» реализуется комплекс профилактических мер в рамках общей корпоративной стратегии по противодействию распространению COVID-19, разработанной при участии ученых-инфекционистов».

Общий объём средств, выделенных «ФосАгро» на обеспечение профилактического режима на предприятиях Группы и на поддержку медицинских учреждений городов присутствия превышает на данный момент 1 млрд рублей, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

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Последние комментарии

Мария
23.04.20 09:27
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Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
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Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
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