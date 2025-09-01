Апатитско-Кировской ЦРБ после реконструкции полностью готова к приёму пациентов

В конце прошлой недели в ходе рабочей поездки в муниципалитеты губернатор Андрей Чибис осмотрел выполненные работы по капитальному ремонту Апатитско-Кировской центральной районной больницы. В рамках комплексной модернизации обновлен стационар больницы и взрослая поликлиника, расположенные на проспекте Ленина в городе горняков.

Глава региона подчеркнул, что за несколько лет проведена глобальная реконструкция медицинского учреждения.

«В преддверии Дня горняка завершили ремонт, и сейчас это суперсовременная больница. Работа шла комплексно, поэтапно, несколько лет – чтобы не останавливать медпомощь. То есть, больница работала и одновременно ремонтировалась. На последнем этапе на верхние этажи через спецтехнологию доставили новый рентген-аппарат. В реконструкцию вложено более миллиарда рублей, в основном это деньги областного бюджета, но наши партнеры, компания «ФосАгро», по действующему соглашению дополнительно приобретали сюда оборудование. Теперь мы фиксируем, что больница полностью готова к обслуживанию населения Кировска, Апатитов. Также сюда привозят тех, кто требует высококвалифицированной помощи из южных территорий области. Важно отметить наш социально-ответственный бизнес, в данном случае компанию «ФосАгро», которая помогает нам заботиться о жителях, тем самым и о своих сотрудниках и их семьях. Эта совместная работа определена соглашением, которое мы регулярно обновляем, и помогает делать такие глобальные проекты, за что коллегам огромное спасибо», – отметил Андрей Чибис.

Кроме капитального ремонта и перепланировки корпусов, обновления инженерных систем, благоустройства территории, также приобретено 63 единицы современного оборудования. В том числе ангиографический комплекс, аппарат магнитно-резонансной томографии, рентген-аппарат, 3 аппарата УЗИ. Также закуплено оборудование для оказания высокотехнологичной медпомощи по профилю «Травматология» на базе стационара, в том числе для совершенствования механизмов реабилитации пациентов. Проведенные работы позволили не только улучшить комфорт пациентов и медперсонала, но и повысить качество диагностики, лечения, логистики и маршрутизации. Выделены средства и для автоматизации рабочих мест с помощью компьютерного оборудования.

«Поддержка системы здравоохранения в регионах присутствия – важная часть политики социальной ответственности компании «ФосАгро». Особенно актуальна эта работа здесь, в Заполярье. Ведь люди живут и работают здесь в суровых климатических условиях. Соответственно, и забота об их здоровье должна быть особой, – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг. – В течение четырёх лет мы совместно с правительством Мурманской области, при поддержке губернатора региона Андрея Владимировича Чибиса в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве реализовали проект реконструкции Апатитско-Кировской центральной районной больницы. Были капитально отремонтированы лечебный корпус и поликлиника, приобретено и установлено новое оборудование, мебель, закуплены эффективные препараты, материалы и средства защиты. На этом наше сотрудничество не прекращается. Мы и сегодня продолжаем оказывать содействие клинике в приобретении необходимого оборудования, а также в привлечении нужных специалистов. Отдельно хочу поблагодарить губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса за создание в регионе благоприятного инвестиционного климата, который позволяет Кировскому филиалу АО «Апатит» динамично развиваться. Наши проекты в социальной сфере – прямое следствие производственных успехов предприятия».

Как отметил губернатор, обновленные учреждения привлекательны для специалистов. Также в регионе действует уникальная система мер поддержки медработников.

«Самое главное – это квалифицированные кадры. Очень здорово, что больница и современное оборудование привлекают сюда в том числе новых врачей. Регион стремится поддерживать медработников и различными выплатами, надбавками, оплачиваем аренду жилья. Жестко следим за муниципалитетами, чтобы предоставляли квартиры», – сказал Андрей Чибис.

Новое оборудование продемонстрировал главе региона Дмитрий Шамбровский – заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения АКЦРБ. Он отметил, что прибыл в Мурманскую область из Белгорода. Нейрохирург с 13-летним стажем будет развивать в муниципалитете рентгенхирургическую медпомощь.

«Я являюсь доктором высшей категории по специальности рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, практикую по специальностям: хирургия, нейрохирургия, организация здравоохранения и общественное здоровье, ультразвуковая диагностика. Отделение будет работать в плотной связке, максимально разгружать областную больницу в плане рутинных операций. В плановом порядке уже проведено 20 операций, одна из которых уже была в пятой категории сложности, а именно стентирование. На самом деле для данного учреждения это достаточно серьезное событие. Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения производит хирургические операции на сосудах сердца под контролем рентгеновского излучения. Но это не узкая специальность, а более широкая, потому что спектр возможностей значительно выше. И работаем мы практически со всеми профильными учреждениями. На данный момент в категориях операций «коронарография», «шунтография», «стентирование», – рассказал Дмитрий Шамбровский.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в настоящее время продолжается капремонт зданий детской и взрослой поликлиник ЦГБ в Апатитах. Также запланировано их оснащение современной мебелью и оборудованием. Кроме того, в Кировске при финансовой поддержке компании «ФосАгро» начат капремонт здания пищеблока.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552590/#&gid=1&pid=3