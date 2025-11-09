Апатитскому городскому Дворцу культуры имени Егорова В.К. – 60 лет!

Шестьдесят лет назад, в 1965 году, в Апатитах открылся клуб на 600 мест, ставший со временем настоящим центром культурной жизни. Сегодня это современный Дворец культуры, сохранивший лучшие традиции и продолжающий радовать горожан новыми творческими проектами.

Как отмечает vk.com/murmanculture, за эти годы здесь выросли замечательные коллективы, ставшие гордостью не только Апатитов, но и всей Мурманской области. Ансамбль «Заполярье», народный цирк «Улыбка», ансамбль «Рябинка», хор ветеранов и «Долинушка» – все они начинали свой творческий путь в этих стенах. Сегодня эстафету принимают новые талантливые коллективы и театральные студии.

Дворец культуры стал родным домом для многих поколений апатитчан. Именно здесь родились любимые городские традиции – «Заполярный бал», выставка-ярмарка «Каменный цветок», массовые праздники и фестивали, которые объединяют жителей.

Сегодня Дворец продолжает развиваться: в рамках региональных и федеральных программ преобразились фасад и помещения, работает Всероссийский виртуальный концертный зал, появляются новые интересные проекты для детей и взрослых.

От имени депутатов Мурманской областной Думы коллектив и ветеранов учреждения с 60-летием Дворца культуры на торжественном вечере поздравил председатель комитета по образованию и науке Мурманской областной Думы Алексей Гиляров.

Парламентарий подчеркнул, что все эти годы Дворец культуры был и остаётся одним из главных центров притяжения для жителей Апатитов всех возрастов.

- Здесь дружный коллектив, в котором работают замечательные, творческие люди, создавшие прекрасные условия для организации досуга для детей и взрослых, - отметил Алексей Гиляров. - У Дворца культуры богатая история, в которой много взлётов, побед и достижений. А впереди, уверен, новые горизонты и покорение новых вершин.

Депутат поблагодарил работников учреждения за профессионализм, творческий подход к организации культурно-массовых мероприятий, сохранение и укрепление традиций, заложенных предыдущими поколениями специалистов, пожелал успехов, претворения в жизнь самых смелых творческих идей и планов и вручил награды регионального парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33372/