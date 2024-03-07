Апатитской семье Сосновцевых присужден орден «Родительская слава»

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении ордена «Родительская слава» семье Сосновцевых из Апатитов.

Екатерина Ивановна и Николай Михайлович Сосновцевы воспитывают 9 детей. Старшие дочери Ольга и Яна, а также сын Иван уже получили образование и работают в различных учреждениях. Маргарита Сосновцева – студентка Мурманского арктического университета и постоянный участник городских праздников в составе оркестра. Любовь к музыке, кстати, объединяет всю семью: младшие Сосновцевы учились или учатся в музыкальных школах, играя на фортепьяно, аккордеоне, домре и скрипке. Самые юные члены семьи учатся в средней школе №4.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, орден и медаль ордена «Родительская слава» являются высшей формой поощрения граждан страны. Семьи, которым присуждены награды, имеют право на федеральную выплату в размере 500 и 200 тысяч рублей соответственно. По поручению губернатора Андрея Чибиса выдающимся родителям дополнительно выплачивается 5 млн рублей. Региональная программа позволяет семьям приобрести автотранспортное средство или улучшить жилищные условия. В Мурманской области уже 6 семей имеют такие награды: 4 семьи награждены орденом «Родительская слава» и 2 семьи – медалью ордена «Родительская слава».

В Мурманской области многодетным матерям, награжденным почётным знаком «Материнская слава», орденом или медалью ордена «Родительская слава», полагается единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет. Выплаты осуществляются к Международному дню семьи в мае.

Фото: https://gov-murman.ru