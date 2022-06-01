Апатиты - город возможностей, особенно в условиях новых ограничений - Андрей Чибис

В рамках рабочей поездки в город Апатиты 31 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в стратегической сессии о деятельности научных подразделений Кольского научного центра Российской академии наук.

В приветственном слове глава региона отметил, что Кольское Заполярье обладает уникальной минеральной средой.

«У нас есть вся таблица Менделеева. А ещё учёные — великие, молодые, талантливые, которые получают международное признание за свои труды. Та база знаний, которая накоплена за всё время существования центра — огромна. Апатиты — это город возможностей, особенно в условиях новых ограничений», — подчеркнул Андрей Чибис.

На стратегической сессии выступили с докладами профессора и доктора наук. Основными темами стали — направление исследований и развитие геологических наук, охрана окружающей среды, технологии и материалы для импортозамещения.

По итогам сессии, Андрей Чибис подчеркнул, Что Кольский научный центр РАН — это центр мирового уровня.

«Сейчас мы будем работать с учёными над тем, чтобы помимо тех производств, которые развиваются, появлялись ещё и другие. Мы ищем возможности, которые дадут нашей экономике новые инвестиции», — заключил губернатор.

Кроме того, глава региона посетил музей КНЦ РАН.

«Мы стараемся, чтобы в каждом городе и посёлке появились музеи. Музей Кольского научного центра — современный и познавательный. Уверен, что все от мала до велика должны знать про историю Кольского Заполярья», — отметил Андрей Чибис.

Глава региона выразил уверенность, что музей будет интересен каждому независимо от возраста.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор осмотрел помещения и оборудование, закупленное по программе обновления приборной базы Министерства высшего образования и науки РФ «Современные методы исследований» для Центра коллективного использования. Среди приборов — сканирующий электронный микроскоп, монокристальный и рентгеновский порошковый дифрактометр, напылительная установка с роторной откачкой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/