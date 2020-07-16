Апатиты и Кировск – в лидерах по темпам благоустройства территорий

Заместитель губернатора Оксана Астахова вместе с министром градостроительства и благоустройства региона Михаилом Кудряшовым проверили ход производства работ по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Апатитах и Кировске.

В Апатитах в 2020 году преобразятся дворовые территории 20 многоквартирных домов и пешеходная зона на улице Пушкина.

«Благоустройство в Апатитах производится хорошими темпами и с надлежащим качеством. Руководство муниципалитета подошло комплексно к работам еще на стадии планирования: общественная территория, которую облагораживают по федеральной программе, будет продолжена отремонтированной дорогой, в которую вложили средства местные власти, – отметила Оксана Астахова. – Также активно работают и во дворах. Контроль здесь круглосуточный и строгий. Это пример разумного и качественного отношения к городу и его жителям».

В муниципалитетах на объектах по благоустройству задействованы хорошо зарекомендовавшие себя подрядные организации, обладающие всем необходимым запасом технических средств и человеческим ресурсом для своевременной и надлежащей работы.

«В Кировске в этом году дворы девяти многоквартирных домов будут обновлены и станут площадками для отдыха и досуга. Ремонт по федеральной программе формирования комфортной городской среды проводится на самых востребованных жителями территориях. Существенных нареканий сегодня нет. Мы по достоинству оценили рачительность глав районов и их внимательное отношение к пожеланиям людей», – подчеркнул Михаил Кудряшов.

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области держит на постоянном контроле реализацию всех проектов по преображению городской среды в регионе. Как неоднократно отмечалось в правительстве, срок сдачи всех объектов не должен быть позднее 1 октября.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях; благоустройство 15 общественных территорий (в том числе в рамках двух проектов – финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) в 10 муниципальных образованиях; реализация двух проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте. Также в рамках благоустройства общественных территорий ведется установка детских площадок.