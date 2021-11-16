Апатиты, Кольский район и Североморск стали лидерами трёх этапов регионального рейтинга открытости бюджетных данных

Министерство финансов Мурманской области провело III этап мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований региона. В рамках мониторинга оценивают показатели, отражающие открытость данных о муниципальных финансах.

На III этапе мониторинга учитывались публикации на сайтах муниципальных образований актуальной и достоверной информации о внесении изменений в решения о местных бюджетах; промежуточной отчетности об исполнении местных бюджетов и аналитических данных; сведений в рамках осуществления финансового контроля; а также состояние инфраструктуры муниципального образования для обеспеченности бюджетных данных для граждан и общественное участие в вопросах бюджетно-финансовой сферы в III квартале текущего финансового года.

Лидерами по III этапу мониторинга открытости бюджетных данных стали:

- г. Апатиты с подведомственной территорией – 1-2 место (49 баллов);

- г. Кировск с подведомственной территорией – 1-2 место (49 баллов);

- Ковдорский округ – 3-4 место (47 баллов);

- Кольский район – 3-4 место (47 баллов);

- г. Мурманск – 5 место (46 баллов).

По итогам трёх этапов лидирующие позиции занимают:

- г. Апатиты с подведомственной территорией – 1 место (129 баллов);

- Кольский район – 2 место (128 баллов);

- ЗАТО г. Североморск – 3 место (126 баллов).

Министерство финансов Мурманской области рекомендует муниципальным образованиям продолжить работу по обеспечению открытости бюджетных данных.