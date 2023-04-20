Апатиты, Мончегорск и Кольский район получат поддержку из областного бюджета на формирование доступной среды для граждан с ограничениями по здоровью

В 2023 году в конкурсе на лучшую практику по созданию доступной среды для инвалидов победителем стал город Апатиты, который получит финансирование в размере 7 млн рублей на реализацию проектов. Ещё 5 млн рублей направят в Мончегорск и 3 млн рублей – в Кольский район.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, органы местного самоуправления могут реализовать конкурсные средства на создание условий доступности подведомственных муниципальных учреждений, обучение и повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, приобретение специализированного транспорта, организацию и проведение просветительских мероприятий, а также развитие информационных ресурсов.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов» проводится Министерством труда и социального развития Мурманской области с 2021 года по поручению губернатора Андрея Чибиса. В прошлом году призерами конкурса были признаны Мончегорск, Ловозерский район и Мурманск. Муниципальные образования также получили 7, 5 и 3 млн рублей соответственно занятым местам.

Фото: https://gov-murman.ru