Апатиты, Мончегорск и Оленегорск получат дополнительные средства из областного бюджета для создания доступной среды

Подведены итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов». В 2024 году победителем стал город Апатиты, который получит финансирование в размере 7 млн рублей на реализацию проектов. Ещё 5 млн рублей направят в Мончегорск, 3 млн рублей получит Оленегорск.

Конкурсные средства могут быть направлены на создание доступной среды в подведомственных муниципальных учреждениях, обучение и повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, приобретение специализированного транспорта, организацию и проведение просветительских мероприятий, а также развитие информационных ресурсов. Муниципалитеты-победители должны предоставить отчёт о выбранных направлениях и использовании полученных средств до 15 января следующего года.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, конкурс на лучшую практику по созданию доступной среды для инвалидов проводится министерством с 2021 года по поручению губернатора Андрея Чибиса. В прошлом году первое место в региональном конкурсе также было присуждено Апатитам, второе место занял Мончегорск, а третье – Кольский район. Муниципальные образования получили 7, 5 и 3 млн рублей соответственно. Денежные средства были направлены на мероприятия по адаптации объектов муниципальных учреждений, приобретения технических средств доступности и специализированного транспорта для северян с инвалидностью.

Фото: https://gov-murman.ru